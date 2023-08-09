Польща відправить 2 тисячі військових для зміцнення кордону з Білоруссю

Польща відправить 2 тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю для припинення спроб незаконного перетину кордону – удвічі більше, ніж просила Прикордонна служба.

Про це повідомив у середу державному інформаційному агентству PAP заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік, пише "Європейська правда".

"Це посилення буде не 1000, а 2000 солдатів. Це рішення ухвалив Комітет з питань безпеки, це рішення прийняв міністр (оборони. – Ред.) Маріуш Блащак", – сказав він агентству.

За словами заступника міністра, військові дістануться до кордону протягом наступних двох тижнів. Як він пояснив, вони діятимуть як у Підляському, так і в Люблінському воєводствах.

У понеділок Вонсік розповів, що прикордонна служба вимагає посилення ще тисячею військових.

Він зазначив, що зараз усі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада.

"Якби у нас на тому боці були справжні прикордонники, а не контрабандні служби, то цих (незаконних. – Ред.) переходів взагалі б не було", – сказав він.

Наразі діяльність Прикордонної служби на польсько-білоруському кордоні підтримують близько 2 тисяч військових.

Польща дедалі більше занепокоєна ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнера".

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка, який розпочався ще у 2021 році, у статті "Європейської правди".