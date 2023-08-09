Польша отправит 2 тысячи военных для укрепления границы с Беларусью
Польша отправит 2 тысячи военнослужащих на границу с Беларусью для пресечения попыток незаконного пересечения границы – вдвое больше, чем просила Пограничная служба.
Об этом сообщил в среду государственному информационному агентству PAP заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, пишет "Европейская правда".
"Это усиление будет не 1000, а 2000 солдат. Это решение принял Комитет по вопросам безопасности, это решение принял министр (обороны. – Ред.) Мариуш Блащак", – сказал он агентству.
По словам замминистра, военные доберутся до границы в течение следующих двух недель. Как он пояснил, они будут действовать как в Подляском, так и в Люблинском воеводствах.
В понедельник Вонсик рассказал, что пограничная служба требует усиления еще тысячей военных.
Он отметил, что сейчас все попытки нелегального проникновения мигрантов в Польшу организовывают белорусские власти.
"Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не контрабандные службы, то этих (незаконных. – Ред.) переходов вообще бы не было", – сказал он.
Сейчас деятельность Пограничной службы на польско-белорусской границе поддерживают около 2 тысяч военных.
Польша все больше обеспокоена ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнера".
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