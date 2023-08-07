Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Слова Вонсіка цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і "не така хаотична, як два роки тому", але все одно викликає занепокоєння.

"Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною", – пояснив він.

Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби "злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією" і "отримує з цього величезні прибутки".

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022-ий їх було 16 тисяч.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка, який розпочався ще у 2021 році, у статті "Європейської правди".