Польща відправить додаткові війська на кордон з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача Прикордонної служби країни щодо відправки додаткових сил на кордон з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це Wprost повідомили у пресслужбі польського Міністерства оборони.

Як зазначив Блащак, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається "динамічною", тому він розпорядився відправити додаткові сили для його охорони.

"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача Прикордонної служби про посилення участі в охороні кордону, міністр національної оборони розпорядився виконати прохання і відправити додаткових військових для патрулювання польсько-білоруського прикордоння та участі в операції "Безпечне Підляшшя", – поінформували в польському оборонному відомстві.

Наразі охорону польсько-білоруського кордону забезпечують близько двох тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

Минулого тижня польські прикордонники показали, як їх закидують петардами з боку Білорусі.

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