У Фінляндії співробітника російської дипмісії звинуватили у нападі на активіста

На співробітника російської дипмісії у фінському місті Турку подав заяву у поліцію активіст, який стверджує, що працівник відомства РФ напав на нього під час одиночного пікету.

Про це, як пише "Європейська правда", активіст Петр Трофімов розповів фінській телерадіокомпанії Yle.

Трофімов регулярно проводить пікети перед консульством РФ у Турку. 5 серпня він вийшов на підтримку свого знайомого Дмитрія Скурихіна, якого в Росії засудили до 1,5 років колонії загального режиму за слова "Пробач, Україно".

Активіст попросив сфотографувати свою акцію фіна, який проходив повз, після чого з консульства вибіг чоловік, вирвав із рук протестувальника плакат і, за словами Трофімова, спробував його вдарити.

Перехожий зробив цю фотографію за кілька секунд до інциденту фото: особистий архів трофімова, публікація YLE

"Працівник консульства РФ вискочив з хвіртки і, використовуючи нецензурні вирази, погрожував мені та моїм родичам фізичною розправою. Він вихопив плакат і розірвав його. Я ж, ухилившись від ударів, залишився зі шматками плаката в руках, а працівник зник за парканом", – розповів активіст Yle.

Він підозрює, що в дипмісії проходив прощальний корпоратив. Консульство припинить свою роботу через кілька місяців.

"На задньому дворі консульства проходив пікнік із мангалом, можливо, саме вживання алкоголю і зіграло з нападником злий жарт", – сказав активіст.

Трофімов розповів, що на місці були фіни, які зняли те, що відбувається, на свої телефони і пішли.

У зв'язку з інцидентом Трофімов подав заяву в поліцію Турку, а також у прокуратуру РФ.

Додамо, що дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства.

Фінляндія заявила про рішення закрити російське генконсульство у Турку у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.