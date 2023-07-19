Фінляндія вирішила закрити генконсульство Росії в Турку

Фінляндія відкличе ліцензію Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками обговорень між президентом країни Саулі Нііністьо і комітетом Ради міністрів з питань зовнішньої політики та політики безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначили у комітеті, закриття генконсульства Росії в Турку є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У комітеті наголосили, що закриття Росією генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі стало асиметричною відповіддю на раніше оголошену Фінляндією висилку російських дипломатів.

На зустрічі також обговорювали питання російського консульства у Марієгамні – головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії.

Нагадаємо, 6 липня МЗС РФ заявили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупиняють роботу фінського генконсульства у Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.