В Финляндии сотрудника российской дипмиссии обвинили в нападении на активиста

На сотрудника российской дипмиссии в финском городе Турку подал заявление в полицию активист, который утверждает, что работник ведомства РФ напал на него во время одиночного пикета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", активист Петр Трофимов рассказал финской телерадиокомпании Yle.

Трофимов регулярно проводит пикеты перед консульством РФ в Турку. 5 августа он вышел в поддержку своего знакомого Дмитрия Скурихина, которого в России приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за слова "Прости, Украина".

Активист попросил сфотографировать свою акцию финна, который проходил мимо, после чего из консульства выбежал мужчина, вырвал из рук протестующего плакат и, по словам Трофимова, попытался его ударить.

Прохожий сделал эту фотографию за несколько секунд до инцидента ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТРОФИМОВА, ПУБЛИКАЦИЯ YLE

"Работник консульства РФ выскочил из калитки и, используя нецензурные выражения, угрожал мне и моим родственникам физической расправой. Он выхватил плакат и разорвал его. Я же, уклонившись от ударов, остался с кусками плаката в руках, а работник скрылся за забором", – рассказал активист Yle.

Он подозревает, что в дипмиссии проходил прощальный корпоратив. Консульство прекратит свою работу через несколько месяцев.

"На заднем дворе консульства проходил пикник с мангалом, возможно, именно употребление алкоголя и сыграло с нападавшим злую шутку", – сказал активист.

Трофимов рассказал, что на месте были финны, которые сняли происходящее на свои телефоны и ушли.

В связи с инцидентом Трофимов подал заявление в полицию Турку, а также в прокуратуру РФ.

Добавим, что дипломаты РФ потеряют "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства.

Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.