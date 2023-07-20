Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства

Місто Турку у Фінляндії припинить оплачувати оренду будинку на острові, яким десятиліттями безкоштовно користувалися представники консульства РФ.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Мер Турку Мінна Арве одразу після звістки про закриття консульства заявила, що місто припинить оплачувати оренду будинку і невідкладно надішле відповідного листа.

Hyvä päätös. #Turku irtisanoo välittömästi pääkonsulaatin henkilökunnan käytössä olleen ns mökin Turun Kakskerrassa. Irtisanomiskirje lähetetään viipymättä. https://t.co/j5Oyp4tmYq — Minna Arve (@minnaarve) July 19, 2023

Фінські ЗМІ раніше повідомляли, що персонал російського посольства десятиліттями безкоштовно користувався будинком, спорудженим у 1970-х роках на острові Какскерта поруч із містом. За рік на нього витрачали близько 10 тисяч євро.

TONI LEHTINEN / HS

Питання опинилося у фокусі уваги ще торік, після початку повномасштабної війни, але влада міста пояснювала, що у цьому випадку не може в односторонньому порядку припинити договір оренди.

Нагадаємо, у середу Фінляндія заявила про рішення закрити російське генконсульство у Турку і відкличе ліцензію з 1 жовтня 2023 року. Це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

На зустрічі також обговорювали питання російського консульства у Марієгамні – головному місті Аландських островів, шведськомовного регіону у складі Фінляндії.