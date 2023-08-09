У Франції знайшли 9 тіл загиблих під час пожежі в будинку для людей з інвалідністю

У будинку для людей з інвалідністю на сході Франції, де вранці спалахнула пожежа, знайшли тіла дев’яти загиблих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Підполковник Філіп Овіллер, який керує пошуковою операцією, заявив, що поки знайдено дев’ять тіл. Таким чином він не підтвердив версію каналу BFMTV про те, що вдалося знайти тіло десятої жертви пожежі.

За словами підполковника, пожежу загасили, а ситуація "стабільна".

З 28 мешканців будинку, присутніх під час пожежі, двоє все ще перебувають у розшуку. Наразі мобілізовані кінологічні бригади.

Овіллер також заявив, що "ймовірно, що пожежа почалася з першого поверху" пансіонату. Однак він додав, що "слідство ще має це підтвердити".

У містечко Венценайм, де сталася пожежа, за дорученням президента Еммануеля Макрона вже прибула прем’єрка Елізабет Борн.

Як повідомлялося, повідомлення про пожежу надійшло близько 6:30. У будинку, де сталось займання, проживали понад 20 людей з інвалідністю, з них 17 встигли евакуювати.

Минулого тижня у Німеччині внаслідок пожежі у лікарні постраждали 28 осіб.