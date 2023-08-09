Во Франции нашли девять тел погибших при пожаре в доме для людей с инвалидностью

В доме для людей с инвалидностью на востоке Франции, где утром вспыхнул пожар, нашли тела девяти погибших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Подполковник Филипп Овиллер, который руководит поисковой операцией, заявил, что пока найдено девять тел. Таким образом, он не подтвердил версию канала BFMTV о том, что удалось найти тело десятой жертвы пожара.

По словам подполковника, пожар потушили, а ситуация "стабильная".

Из 28 жителей дома, присутствовавших во время пожара, двое все еще находятся в розыске. Сейчас мобилизованы кинологические бригады.

Овиллер также заявил, что "вероятно, что пожар начался с первого этажа" пансионата. Однако он добавил, что "следствие еще должно это подтвердить".

В городок Венценайм, где произошел пожар, по поручению президента Эммануэля Макрона уже прибыла премьер Элизабет Борн.

Как сообщалось, сообщение о пожаре поступило около 6:30. В доме, где произошло возгорание, проживали более 20 человек с инвалидностью, из них 17 успели эвакуировать.

На прошлой неделе в Германии в результате пожара в больнице пострадали 28 человек.