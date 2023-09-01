В Финляндии компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций против РФ

Финская Центральная уголовная полиция (KRP) совместно с другими ведомствами провела расследование в отношении закупочных и логистических операторов, подозреваемых в причастности к экспорту высоких технологий в Россию через Финляндию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Следствие начали в 2019 году после того, как в отношении зарегистрированной в Хельсинки компании появились подозрения в незаконной деятельности. По данным следствия, через компанию в Россию экспортировали различные товары, в частности электронику.

Компанию подозревают в нарушении санкционного законодательства ЕС.

Вероятные преступления в основном относятся к периоду 2016-2020 гг. Пять человек проходят по делу в качестве подозреваемых.

Согласно материалам следствия, за деятельностью фирмы стоит человек, имя которого внесено властями США в санкционный список по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними структурам. Как отмечают правоохранители, этот человек не играет никакой официальной роли и не владеет акциями хельсинкской компании.

Материалы следствия переданы в прокуратуру, однако решение по обвинениям пока не принято.

Накануне сообщалось, что задержанный в Швеции по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.

Перед этим в Финляндии задержали российского неонациста Яна Петровского, который внесен в санкционный список РФ.