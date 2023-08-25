ЗМІ: У Фінляндії затримали російського бойовика, що воював в Україні

У Фінляндії арештували одного з лідерів угрупування російських бойовиків "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями ЄС і США за участь у війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє MTV.

Затриманого підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях. Він перебуває під вартою.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

За даними Міністерства фінансів США, затриманий обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця". Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика.

За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.

Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Раніше повідомлялося, що Служба держбезпеки Латвії (СДБ) затримала чотирьох громадян країни за підозрою в діяльності за завданням спецслужб РФ.

Крім того, троє громадян Болгарії були затримані у Великій Британії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

4 серпня у Польщі затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь РФ.