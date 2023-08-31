Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ

Шведське слідство вважає, що затриманий за підозрою у шпигунстві 60-річний Сергєй Скворцов організував постачання підсанкційних товарів до Росії через фінські фірми.

Про це повідомив фінський суспільний мовник Yle, який отримав доступ до матеріалів слідства, пише "Європейська правда".

60-річному чоловікові російського походження, який мешкає у Швеції, висунули звинувачення в нелегальній розвідувальній діяльності в серпні.

Згідно зі звинуваченням, чоловік постачав до Росії нелегальне обладнання через фінську електротехнічну фірму. У матеріалах слідства є фотографія цієї фірми, розташованої в Гельсінкі, але назва не розкривається.

З матеріалів слідства випливає, що США вважають Фінляндію важливою транзитною країною для постачання до Росії заборонених технологій.

Як повідомлялось, 60-річному Сергєю Скворцову у Швеції висунули звинувачення у здійсненні грубої незаконної розвідувальної діяльності проти двох країн у період з 2013 по 2022 рік.

Прокурори вважають, що Скворцов діяв від імені Росії з метою збору інформації, яка могла б негативно вплинути на безпеку США і Швеції. Вони додали, що Скворцов також купував від імені Москви об'єкти, які російська держава і збройні сили не могли придбати на відкритому ринку через експортні заборони і санкції.

Поліція затримала Скворцова – громадянина Швеції і Росії – в листопаді минулого року на околиці Стокгольма разом зі ще однією людиною, яку невдовзі відпустили.

Згодом з’ясувалось, що у затриманого разом з дружиною є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління РФ.