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Кулеба закликав Гаагу видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Середа, 19 липня 2023, 15:39

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста Дмитрія Шевцова, який зізнався у викраденні українських дітей з окупованих територій.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитрія Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих районів України", – підкреслив український міністр.

Він також наголосив на необхідності притягнути до відповідальності усіх винних у викраденні українських дітей.

Раніше телеканал "Білорусь 1" показав сюжет із заявою Шевцова, який підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

У червні білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.

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