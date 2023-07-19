Кулеба закликав Гаагу видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста Дмитрія Шевцова, який зізнався у викраденні українських дітей з окупованих територій.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитрія Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих районів України", – підкреслив український міністр.

Він також наголосив на необхідності притягнути до відповідальності усіх винних у викраденні українських дітей.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2023

Раніше телеканал "Білорусь 1" показав сюжет із заявою Шевцова, який підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

У червні білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.