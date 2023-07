Кулеба закликав Гаагу видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста Дмитрія Шевцова, який зізнався у викраденні українських дітей з окупованих територій.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитрія Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих районів України", – підкреслив український міністр.

Він також наголосив на необхідності притягнути до відповідальності усіх винних у викраденні українських дітей.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE