Президент Литвы отреагировал на скандал с похищенной и вывезенной в РФ девочкой

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию с похищением несовершеннолетней девочки, которую отец, имеющий российское гражданство, вывез в Калининградскую область РФ.

Как пишет "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

Он отметил, что ситуация непростая, несмотря на усилия, которые прилагают литовские ведомства.

"Наши органы делают все возможное. Есть контакты с российскими властями, и пока я вижу, что это сотрудничество идет. Международные конвенции и соглашения обязывают даже такие страны, как Россия, по крайней мере имитировать какое-то сотрудничество. Ну, я уже много раз говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть девочку", – сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что мужчина, похитивший ребенка, спланировал свои действия заранее.

Он добавил, что власти должны сделать все возможное, чтобы вернуть ребенка в Литву.

В минувшие выходные в Литве начали расследование после сообщения женщины о том, что 37-летний мужчина забрал их несовершеннолетнюю дочь и не вернул ее в оговоренное время.

Впоследствии выяснилось, что мужчина с дочерью переплыл на лодке реку Скирвите в Шилутском районе и таким образом пересек границу с РФ.

По данным литовских властей, сейчас мужчина вместе с ребенком находится на российской территории.

Россия отказывается выдать ребенка и мужчину, ссылаясь на то, что он имеет не только литовское, но и российское гражданство.

Мужчина признан подозреваемым в похищении ребенка и незаконном пересечении государственной границы, ему заочно просят назначить арест.

Напомним, в июле стало известно, что глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов причастен к похищению украинских детей с оккупированных территорий, в связи с чем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Также стоит отметить, что Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.