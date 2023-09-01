У Грузії служба безпеки не дала розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons

У грузинській столиці Тбілісі служба безпеки концертного залу на стадіоні Михаїла Месхі, де проходив концерт американського гурту Imagine Dragons, не дала глядачці розгорнути прапор України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал Mtavari.

На відео, яке поширив телеканал, видно, як представники служби безпеки сперечаються з однією з глядачок, яка намагалася пронести прапор на концерт.

Сама глядачка розповіла, що багато разів проносила прапор на концерти, підкресливши, що це не є порушенням закону.

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор. Сказав, що не можна розправляти прапори не тільки України, а й Грузії. Мені дуже соромно за це", – сказала вона.

Нагадаємо, у серпні під час концерту в грузинському Батумі американський рок-гурт The Killers освистали після запрошення на сцену росіянина.

31 липня до порту Батумі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, а також зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна. Через прибуття судна на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора лайнер відплив з Батумі.