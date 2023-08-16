У Батумі освистали відомий рок-гурт за запрошення на сцену росіянина

Під час концерту в грузинському Батумі американський рок-гурт The Killers освистали після запрошення на сцену росіянина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Formula.

Перед виконанням однієї з пісень соліст гурту Брендон Флауерс запитав у присутніх у залі, чи вміє хтось із них грати на барабанах, після чого вивів на сцену одного з людей, яким виявився росіянин.

Після того, як глядач відповів, що він із Росії, Флауерс запитав у фанатів, як вони до цього ставляться. Частина глядачів відреагувала несхвально.

Попри негативну реакцію глядачів гурт відіграв пісню із російським барабанщиком.

Закінчивши пісню, соліст The Killers звернувся до присутніх і заявив, що, на його думку, національність не має значення і в музиці немає кордонів. Ці слова супроводжувалися ще більшим невдоволенням залу, частина глядачів демонстративно залишила концерт.

Після концерту на сторінці гурту у Twitter опублікували заяву із вибаченнями: "Ми визнаємо, що коментар, який має на увазі, що всі глядачі і фанати The Killers є "братами і сестрами", може бути неправильно розтлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і перепрошуємо".

Нагадаємо, 31 липня до порту Батумі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, а також зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.