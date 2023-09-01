В Грузии служба безопасности не дала развернуть флаг Украины на концерте Imagine Dragons

В грузинской столице Тбилиси служба безопасности концертного зала на стадионе Михаила Месхи, где проходил концерт американской группы Imagine Dragons, не дала зрительнице развернуть флаг Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал Mtavari.

На видео, которое распространил телеканал, видно, как представители службы безопасности спорят с одной из зрительниц, которая пыталась пронести флаг на концерт.

Сама зрительница рассказала, что много раз проносила флаг на концерты, подчеркнув, что это не является нарушением закона.

"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закона, соответственно, не уберу. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это", – сказала она.

Напомним, в августе во время концерта в грузинском Батуми американскую рок-группу The Killers освистали после приглашения на сцену россиянина.

31 июля в порт Батуми зашел круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, а также звезды телеканала RU.TV, поддерживающие войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты. В тот же вечер судно отплыло из Батуми.