У Польщі знижується рейтинг ультраправих, які проти допомоги Україні

Уже друге опитування показує зниження рейтингу польської ультраправої партії "Конфедерація", чиє стрімке зростання перед прийдешніми парламентськими виборами посилило побоювання про допомогу Києву з боку Варшави.

Про це свідчать результати опитування соціологічної фірми Estymator на замовлення порталу DoRzeczy.pl, пише "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, за Об'єднану правицю, яка нині перебуває при владі наразі хочуть проголосувати 35,9% респондентів. Це на 1,6 відсоткових пункта більше, ніж у попередньому опитуванні, проведеному для DoRzeczy.pl.

Опозиційна "Громадянська коаліція" також зафіксувала зростання рейтингу на 1,6 відсоткових пункти і нині має результат у 30,2% голосів.

Натомість ультраправа "Конфедерація" втратила 2,2 відсоткових пункта і в даний час має підтримку 12,7% польських виборців, хоча це й досі третє місце в загальному рейтингу.

Також до парламенту, згідно з опитуванням, пройшли б коаліція "Третій шлях" Шимона Головні та Владислава Косіняка-Камиша з 10,4% голосів і "Ліві" з 8,7%. Явка виборців становила б 56%.

Як зауважує портал Onet, це вже друге поспіль опитування, де "Конфедерація" втрачає голоси. В опитуванні інституту Pollster для газети Super Express ультраправа партія взагалі опустилась на четверте місце з 10,4% голосів.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Приміром, лідер "Конфедерації" Гжегож Браун закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Та на тлі останніх виборів "Конфедерація" намагалась відійти від звичного іміджу "м'яко" проросійської партії, що в певний момент дозволило їй набирати 13-14% голосів.

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