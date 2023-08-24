Польська опозиція зняла з виборів кандидатку, яка підтримує радикальну лібералізацію абортів

Провідний опозиційний блок Польщі "Громадянська коаліція" виключив зі свого виборчого списку кандидатку, активістку з Білорусі Яну Шостак після того, як вона закликала дозволити аборт на будь-якому етапі вагітності.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Notes from Poland.

У середу Шостак дала інтерв’ю порталу Onet, в якому заявила, що підтримує легалізацію абортів у Польщі "незалежно від стадії вагітності" – навіть після 12-го тижня, за що в країні не виступає жодна політична партія.

"Я сучасна суфражистка і вважаю, що сила жінок у цій країні – це більшість", – заявила Шостак, додавши, що сама колись зробила аборт.

Kandydatka koalicji obywatelskiej za aborcją do 9 miesiąca ciąży



Ładny ma program Donald Tusk i Kołodziejczak pic.twitter.com/wBzhKvWP4k — Radosław Poszwiński (@bogdan607) August 23, 2023

Слова активістки викликали хвилю обурення польських правих діячів, зокрема й урядовців. Приміром, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро взагалі звинуватив "Громадянську коаліцію" в тому, що вона хоче "ввести до парламенту прихильників вбивства людей".

Після цього польський опозиційний блок оголосив про зняття Шостак із виборчого списку. Там підкреслили, що підтримують дозвіл на аборти до 12-го тижня вагітності, а слова активістки йшли врозріз із політичною програмою опозиції.

Сама Шостак сказала порталу Onet, що "не шкодує про свої слова" і готова балотуватися від іншої партії. "Найголовніше, щоб мене не залякали", – додала вона.

Яна Шостак переїхала до Польщі у віці 17 років та стала відомою у 2021-му під час протестів у Варшаві проти білоруського диктатора Александра Лукашенка. Після критики за відсутність бюстгальтера Шостак розпочала кампанію #CleavageForBelarus, в межах якої жінки малювали повідомлення на своїх грудях та декольте.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.