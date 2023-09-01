Польская оппозиция сняла с выборов кандидатку, которая отказалась назвать Путина преступником

Польская крестьянская партия отозвала свою кандидатку на выборы в Сенат Малгожату Зых после того, как она отказалась называть российского президента Владимира Путина военным преступником.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Недавно журналисты спросили Зых, назвала бы она Путина военным преступником. Кандидат в Сенат избежала прямого ответа и ответила, что "не знакома с большой политикой".

После этого лидер ПСП Владислав Косиняк-Камыш заявил: если от Зых не будет четкого заявления об осуждении действий президента России, "она не будет нашим кандидатом".

Хотя в среду политик выступила с отдельным заявлением, где подчеркнула, что однозначно осуждает "грубую агрессию России против Украины", и таки назвала Путина военным преступником, в пятницу представитель ПСП Милош Мотыка подтвердил журналистам, что кандидата Зых сняли.

Отметим, что Малгожата Зых баллотировалась на выборах в польский Сенат в 2019 году по списку ультраправой партии "Конфедерация" и тесно сотрудничала с депутатом группы, известным скандальными украинофобскими заявлениями, Гжегожем Брауном.

Также журналисты указывают, что в том же 2019-м Зых была соорганизатором конференции "Стоп украинизации Польши".

В своем последнем твите уже после снятия с избирательных списков политик риторически спросила у посла Украины Василия Зварыча, "признает ли он ОУН/УПА преступной организацией, а Степана Бандеру – преступником".

На прошлой неделе, напомним, ведущий оппозиционный блок Польши "Гражданская коалиция" исключил из своего избирательного списка кандидата, активистку из Беларуси Яну Шостак после того, как она призвала разрешить аборт на любом этапе беременности.