Шольц назвав успіхом підсумкову декларацію G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц залишився задоволеним підсумковою декларацією саміту лідерів "Групи двадцяти" у Нью-Делі, в якій щодо війни РФ проти України містяться слабкі формулювання.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на прес-конференції, повідомляє DW.

Голова німецького уряду високо оцінив той факт, що в декларації наголошується на "територіальній цілісності" всіх країн – навіть попри те, що в документі немає прямого засудження РФ за вторгнення в Україну.

За його словами, успіхом є те, що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку.

"Досі ми мали дуже успішне засідання G20. Успішне, адже багато чого з того, що багато хто вважав неможливим, вдалося досягти", – наголосив Шольц.

Раніше у МЗС України висловили розчаровування тією частиною підсумкової декларації саміту лідерів G20, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначили, что участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Перед цим повідомлялося, що саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не відомі.

У документі було наголошено на неприпустимості застосування ядерної зброї на тлі війни, що триває, між Росією та Україною.

"Відповідно до Статуту ООН усі держави повинні утримуватися від погроз і використання сили для досягнення територіальних придбань, спрямованих проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави, а також від застосування ядерної зброї", – йдеться в декларації.

Також учасники саміту країн "Групи двадцяти" закликали до виконання Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія.