Саміт G20 погодив спільну декларацію, попри розбіжності щодо України

Саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не відомі.

Як повідомляє Reuters, про це оголосив прем’єр головуючої у G20 Індії Нарендра Моді.

Індійський прем’єр заявив, що країни G20 погодили спільну декларацію, що свідчить про те, що учасниці змогли знайти компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

"Завдяки складній роботі усіх команд ми отримали консенсус щодо декларації саміту лідерів G20. Оголошую про погодження декларації", – оголосив Нарендра Моді.

Прем’єр не надав деталей щодо того, які формулювання погоджено.

Серед країн, що входять до G20, дуже різняться позиції у питанні війни Росії проти України: держави Заходу виступають за більш рішучий осуд Росії, тоді як країни Глобального півдня хочуть більшого фокусу на економічних питаннях.

Агентство припускає, що формулювання можуть бути подібними до тих, які визначили для декларації саміту в Індонезії у 2022 році. Там зазначили, що більшість країн засуджують Росію за розв’язану війну, але є також інші погляди.

У проєкті декларації саміту, з яким ознайомилися журналісти, у розділі "геополітична ситуація" ще не було тексту.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін не поїхав на саміт, як і президент Росії Владімір Путін.

ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела дізналися, що у ЄС планують скористатися відсутністю на саміті "Групи двадцяти" лідерів Китаю і Росії, щоб налагодити контакти з лідерами країн Глобального Півдня.