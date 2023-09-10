Шольц назвал успехом итоговую декларацию G20 успехом

Канцлер Германии Олаф Шольц остался доволен итоговой декларацией саммита лидеров "Группы двадцати" в Нью-Дели, в которой по войне РФ против Украины содержатся слабые формулировки.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает DW.

Глава немецкого правительства высоко оценил тот факт, что в декларации отмечается "территориальная целостность" всех стран – даже несмотря на то, что в документе нет прямого осуждения РФ за вторжение в Украину.

По его словам, успехом является то, что в конце концов Россия отказалась от своего сопротивления такому решению, просто потому, что все остальные двигались в этом направлении.

"До сих пор мы имели очень успешное заседание G20. Успешное, ведь многое из того, что многие считали невозможным, удалось достичь", – подчеркнул Шольц.

Ранее в МИД Украины выразили разочарование той частью итоговой декларации саммита лидеров G20, которая касается агрессии России против Украины, а также отметили, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Перед этим сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

В документе была подчеркнута недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной.

"В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений, направленных против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства, а также применения ядерного оружия", – говорится в декларации.

Также участники саммита стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.