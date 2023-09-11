Прем’єр Британії звинуватив Китай у втручанні в демократію після затримання шпигунів

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував прем'єра Китаю Лі Цяна за "неприйнятне" втручання в британську демократію після появи даних про затримання співробітника парламенту за підозрою у шпигунстві на користь Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сунак сказав, що обговорив із Лі Цяном питання шпигунства під час зустрічі на саміті G20 в Індії.

За словами британського прем’єра, він висловив "своє дуже сильне занепокоєння з приводу будь-якого втручання в нашу парламентську демократію, що, очевидно, є неприйнятним".

Водночас китайська сторона назвала ці звинувачення "повністю сфабрикованими і нічим іншим, як злісним наклепом".

Китай закликав "відповідні сторони у Великій Британії припинити свої антикитайські політичні маніпуляції".

Напередодні стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.