Премьер Британии обвинил Китай во вмешательстве в демократию после задержания шпионов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал премьера Китая Ли Цяна за "неприемлемое" вмешательство в британскую демократию после появления данных о задержании сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сунак сказал, что обсудил с Ли Цяном вопрос шпионажа во время встречи на саммите G20 в Индии.

По словам британского премьера, он выразил "свое очень сильное беспокойство по поводу любого вмешательства в нашу парламентскую демократию, что, очевидно, является неприемлемым".

В то же время китайская сторона назвала эти обвинения "полностью сфабрикованными и ничем иным, как злобной клеветой".

Китай призвал "соответствующие стороны в Великобритании прекратить свои антикитайские политические манипуляции".

Накануне стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.