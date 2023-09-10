BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю

У Великій Британії арештували співробітника парламенту за звинуваченям у шпигунстві на користь Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC із посиланням на інформовані джерела.

Поліція підтвердила, що двох чоловіків, одному з яких 20 років, а іншому – 30, арештували на підставі закону про державну таємницю ще в березні.

Джерела повідомили ВВС, що один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин. За даними Sunday Times, він мав зв'язки з кількома депутатами-консерваторами та деякий час жив у Китаї.

Обидва чоловіки були доставлені до поліцейської дільниці на півдні Лондона, а згодом відпущені під заставу до початку жовтня, йдеться в повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що посадовці Великої Британії, які працювали з державною таємницею та розвідувальною інформацією, продовжують публікувати в професійній соцмережі LinkedIn конфіденційні дані попри застороги, що вони можуть стати ціллю для ворожих держав.

Ця практика не припиналась і після іншого розслідування The Times про китайського агента зі псевдо Робін Чжан, що використовував фальшиві профілі в LinkedIn для виманювання державної таємниці в обмін на гроші й вигідні ділові угоди в британських посадовців.

Молодший міністр безпеки Британії Том Тугендхат, реагуючи на розслідування, публічно попередив, що китайська розвідка використовує LinkedIn не лише проти держслужбовців, а й компаній, що володіють комерційною таємницею, дослідників і науковців.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.