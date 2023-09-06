У Словаччині залучать військових до боротьби з нелегалами

У Словаччині 500 військовослужбовців щодня допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Teraz.

Пропозиція щодо залучення військових на допомогу поліції була схвалена словацьким урядом у середу з терміном дії до кінця року.

Влада Словаччини зараз фіксує значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.

Військовослужбовці допомагатимуть поліцейським під час охорони стратегічних об'єктів, а також разом із ними контролюватимуть транспортні коридори, що йдуть через кордон.

Прем'єр-міністр Людовіт Одор зазначив, що на момент, коли поліція звернулася з таким проханням, інтенсивність нелегальної міграції не була настільки значною, щоб вимагати допомоги армії.

Він визнав, що війська могли б бути розгорнуті на кордоні як запобіжний захід, але водночас додав, що такий крок викликав би більше занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії через протоку Ла-Манш у суботу, 2 вересня, стала найвищою за весь час спостережень цього року.

А у Болгарії прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону з боку Туреччини понад 100 тисяч разів.