У Польщі помітили зростання потоку мігрантів на новому маршруті
Польща фіксує все більше спроб проїзду через свою територію до Німеччини нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи "балканським шляхом".
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Останніми роками й дотепер у фокусі уваги залишається білоруський кордон, проте почала зростати кількість спроб проїзду через Польщу мігрантів, які потрапляють у ЄС через Балкани і прямують до Німеччини.
Польські прикордонники і правоохоронці фіксують все більше таких нелегальних мігрантів біля кордонів зі своїми західними сусідами.
Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що за цей рік біля кордону з Німеччиною затримали понад 800 іноземців, 400 – біля кордонів зі Словаччиною, близько сотні – біля кордону з Чехією. Як відомо, на внутрішніх кордонах у ЄС прикордонні перевірки здійснюються лише вибірково.
Особливо почав зростати потік на кордоні зі Словаччиною. Якщо у перші місяці року там ловили поодиноких нелегальних мігрантів, з квітня лік пішов на десятки, а за серпень затримали 163 особи.
"Тенденції свідчать, що ці люди – не біженці, які шукають притулку в першій безпечній країні, а економічні мігранти, які прямують через пів Європи в обрану країну", – зазначила Міхальська.
Іноді прикордонники виявляють нелегальних мігрантів і біля кордону з Литвою – тих, які зуміли там потрапити на територію ЄС і далі їдуть до Німеччини.
Словаччина також повідомляє про значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.
Нагадаємо, міграційна ситуація на кордоні Білорусі з Польщею залишається напруженою, польські прикордонники щоденно повідомляють про десятки спроб нелегального перетину кордону.
Нещодавно зафіксували випадок, коли білоруський прикордонник намагався пропиляти дірку у паркані, спорудженому Польщею, для чого йому потрібно було зайти за лінію держкордону.