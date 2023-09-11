Литва отправит пограничников в Латвию из-за рекордных потоков мигрантов

Литва решила отправить 20 пограничников в Латвию, чтобы помочь соседней стране справиться с рекордными потоками мигрантов.

Об этом сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс в интервью BNS.

В воскресенье Латвия сообщила о 256 попытках пересечения границы нелегалами, что является самым высоким показателем за всю историю.

В то же время количество попыток нелегальных пересечений на границе Литвы с Беларусью уменьшается.

В этом году Литва зафиксировала около 1 600 попыток нелегального пересечения границы.

В 2022 году страна остановила около 11 200 мигрантов, а с 3 августа 2021 года, когда Литва утвердила более жесткую миграционную политику – всего 20 900 человек.

Тем временем Польша фиксирует все больше попыток проезда через свою территорию в Германию нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу "балканским путем".

Словакия также сообщает о значительном росте транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.