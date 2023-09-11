Європейці схвалюють реагування ЄС на енергетичну кризу

Понад 80% європейців вважають важливими ініціативи на рівні ЄС для пом’якшення наслідків високих цін протягом минулого року, а також підтримують подальше зменшення залежності від Росії та ощадливе споживання ресурсів.

Як повідомили у Єврокомісії, про це свідчать останні результати соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах.

86% респондентів вважають важливими тогорічні ініціативи на рівні ЄС для пом’якшення наслідків зростання цін на енергоносії для домогосподарств та бізнесу.

Стільки ж виступають за ощадливе споживання природних ресурсів.

82% підтримують ідею спільних закупівель газу країнами ЄС для більшої безпеки постачання.

81% виступають за розбудову партнерства в енергетичній сфері із дружніми державами, як Британія, США, Японія, Австралія.

80% підтримують скорочення торговельної залежності від таких держав як Росія та Китай.

85% вважають, що ЄС має стимулювати розвиток "зелених" технологій у країнах-членах і 79% – що слід далі зменшувати споживання енергоносіїв.

75% підтримують фінансування ЄС спільних стратегічних проєктів для розвитку оборонних спроможностей.

На додачу, 85% респондентів вважають, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність для ЄС краще подбати про свою енергетичну та економічну безпеку, а 75% – що війна продемонструвала необхідність більшої співпраці у військовій сфері між країнами-членами.

Всього опитали понад 26500 респондентів у 27 країнах-членах ЄС методом онлайн-інтерв'ювання; опитування проводилося 24-31 серпня.

Нагадаємо, у Німеччині попередили про ризики для газопостачання цієї зими, попри заповнені на 94% сховища.

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