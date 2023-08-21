Загроза рівня "Північного потоку": чому ЄС варто зупинити закупки російського зрідженого газу

18 серпня Європейська комісія оголосила, що газові сховища ЄС заповнені на 90%, що значно випереджає графік минулих років та дозволяє відходити від імпорту російського газу.

Чи в змозі ЄС тепер відмовитись від російського скрапленого природного газу (СПГ)?

За підсумками першого півріччя Європа отримала приблизно 12,5 млрд кубометрів російського газу у формі СПГ. Якщо такий самий рівень збережеться в другому півріччі 2023, обсяг поставок вийде на 25 млрд кубометрів, що практично дорівнює пропускній спроможності однієї вцілілої нитки "Північного потоку".

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС імпортували російського СПГ на суму близько 20 млрд доларів США. У 2022 році Росія стала четвертим у світі експортером СПГ (близько 8% глобального ринку) із загальними продажами близько 45,7 млрд кубометрів. Поставки в Європу минулого року зросли на 19,2 млрд кубометрів (на 35% більше, ніж у 2021-му).

Хто основні покупці російського СПГ?

Найбільшими імпортерами російського зрідженого газу у ЄС наразі є Бельгія, Франція та Іспанія.

Загалом на ці три країни припадає 318 з 348 поставок, здійснених до ЄС з 1 січня 2022 року по 12 червня 2023 року. У травні 2023 року Європа вперше в історії імпортувала більше СПГ, ніж трубопровідного газу.

У 2022 році країни ЄС отримали близько 90% всього СПГ, виробленого на терміналі "Ямал-СПГ" російського концерну "Новатек". У 2022 році Бельгія, Франція та Іспанія разом отримали майже 75% всього СПГ, відправленого з порту Сабетта в російській Арктиці, де розташований "Ямал-СПГ".

Розглянемо конкретно ці три країни та проаналізуємо рівень їхньої залежності від російського СПГ.

Іспанія

Як найбільший європейський імпортер російського СПГ цього року, Іспанія очолює цю тенденцію: у квітні 2023 року на російський СПГ припадало 6 513 гігават-годин (ГВт-год), або 17,4 % від загального обсягу імпорту.

В січні-травні Іспанія подвоювала або навіть потроювала імпорт російського СПГ обсягами порівняно з 2021-2022 років. У травні Росія забезпечила рекордні 27,9% іспанського газу – у порівнянні з 11,9% роком раніше.

У червні загальний імпорт природного газу в Іспанію впав на 20% порівняно з минулим роком. При цьому імпорт російського СПГ скоротився лише на 12,3% – з 8 617 ГВт-год до 7 673 ГВт-год, що склало 26,8% від загального обсягу закупівель країни. Загалом з січня по червень Іспанія придбала 41 145 ГВт-год СПГ з Росії.

Найбільшим постачальником газу до Іспанії залишається Алжир.

Бельгія

Бельгія стала найбільшим одержувачем СПГ від російського "Новатека". Ключовим вузлом є порт Зебрюгге, де компанія Fluxys, оператор газотранспортної системи, управляє терміналом регазифікації та зберігання СПГ. У 2015 році компанія підписала з "Новатеком" довгострокову угоду про зберігання газу до 2035 року.

Угода дозволяє приймати до 8 млн тонн СПГ через цей об'єкт щороку, що становить близько 105 партій. Частина СПГ, що прибуває до Зебрюгге, призначена для реекспорту.

Франція

У 2022 році обсяги імпорту російського СПГ до Франції збільшилися в півтора раза у порівнянні з 2021-м. Частка російського СПГ зросла до 17%, але головним постачальником залишилися Сполучені Штати Америки з часткою 41%.

Французький енергетичний гігант Total Energies придбав понад 10% всіх російських поставок скрапленого газу, скупивши майже 4,2 млн кубометрів.

Total Energies має частку у 20% відсотків у діючому терміналі "Ямал-СПГ", а також уклав з "Новатеком" найбільшу кількість довгострокових контрактів на термін від 15 до 25 років. За даними Bruegel на Total припадає більш ніж чверть усіх контрактів.

Ця компанія також має 10% у проєкті "Арктик СПГ-2", який може подвоїти російські потужності для експорту газу LNG-танкерами. Попри санкції Total продовжує співпрацювати з "Новатеком".

Чи можна зменшити цю залежність?

Запровадження ембарго проти російського СПГ, а також вторинних санкцій з метою зупинки проєкту "Арктик СПГ-2" є очевидним необхідним кроком, який ЄС має здійснити для підтримки заявленої політики у сферах захисту міжнародної безпеки та протидії змінам клімату.

Експорт з Росії до ЄС у 2022 році становив трохи більше 3% від світового ринку СПГ, що виключає шокове зростання цін при введенні ембарго, адже ЄС зможе імпортувати газ з інших джерел, зокрема з Катару та США. Будь-яке можливе підвищення світових цін значною мірою буде визначатися кон’юнктурою ринку та при падінні попиту може взагалі не відбутися.

Окремі країни ЄС вже заборонили компаніям бронювати потужності газової інфраструктури для поставок СПГ з Росії. Нідерланди оголосили про це у квітні, Польща та країни Балтії – ще минулого року.

З належними заходами для скорочення попиту на газ, підвищення енергоефективності та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії Європа має сильну позицію для повного припинення поставок російського СПГ вже цього року.

Ще одна причина зупинити ці поставки – кліматична політика ЄС. Озвучені Євросоюзом цілі можуть бути досягнуті лише за умови скорочення попиту на газ щонайменше на 35% порівняно з рівнем 2019 року до 2030 року. При цьому зупинка поставок російського СПГ може бути найбільш ефективним шляхом.

Тим більше, що за даними звіту МЕА Global Methane Tracker Росія є другим за величиною джерелом глобальних викидів метану, пов’язаних з енергетикою. Газова інфраструктура країни, включно з газовими свердловинами та трубопроводами, має величезні витоки в атмосферу, незважаючи на багаторічні міжнародні заклики до російського уряду вжити заходів. Це питання було детально досліджено журналістами розслідувачами Washington Post у 2021 році за допомогою супутникового моніторингу викидів.

Інше дослідження, проведене Національною лабораторією енергетичних технологій США у 2019 році, показало, що використання імпортованого російського газу спричиняє більше викидів парникових газів, ніж європейське вугілля власного видобутку.

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Разом з десятками українських громадських організацій ми звернулися в липні до Єврокомісії із закликом запровадити ембарго на російський СПГ у 12-му пакеті санкцій. І це не лише про нашу боротьбу з агресором.

В час, коли увесь світ наближається до кліматичної катастрофи, ЄС має бути послідовним – поставити собі за мету назавжди утримати російське викопне паливо у надрах землі відповідно до узгодженої світом мети в рамках Паризької угоди.

Наступним кроком Євросоюз має запровадити вторинні санкції проти всіх компаній, які надають технології та послуги, що допомагають Росії експортувати СПГ на світові ринки.

Час діяти, щоб зупинити цей газовий потік, який загрожує Україні, ЄС та всьому світу.

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