Европейцы одобряют реагирование ЕС на энергетический кризис

Более 80% европейцев считают важными инициативы на уровне ЕС для смягчения последствий высоких цен в течение прошлого года, а также поддерживают дальнейшее уменьшение зависимости от России и экономное потребление ресурсов.

Как сообщили в Еврокомиссии, об этом свидетельствуют последние результаты соцопроса "Евробарометр", который проводился в последнюю неделю августа во всех странах-членах.

86% респондентов считают важными прошлогодние инициативы на уровне ЕС для смягчения последствий роста цен на энергоносители для домохозяйств и бизнеса.

Столько же выступают за экономное потребление природных ресурсов.

82% поддерживают идею совместных закупок газа странами ЕС для большей безопасности поставок.

81% выступают за развитие партнерства в энергетической сфере с дружественными государствами, как Великобритания, США, Япония, Австралия.

80% поддерживают сокращение торговой зависимости от таких государств как Россия и Китай.

85% считают, что ЕС должен стимулировать развитие "зеленых" технологий в странах-членах и 79% – что следует дальше уменьшать потребление энергоносителей.

75% поддерживают финансирование ЕС совместных стратегических проектов для развития оборонных возможностей.

В дополнение, 85% респондентов считают, что война России против Украины продемонстрировала необходимость для ЕС лучше позаботиться о своей энергетической и экономической безопасности, а 75% – что война продемонстрировала необходимость большего сотрудничества в военной сфере между странами-членами.

Всего опросили более 26500 респондентов в 27 странах-членах ЕС методом онлайн-интервьюирования; опрос проводился 24-31 августа.

Напомним, в Германии предупредили о рисках для газоснабжения этой зимой, несмотря на заполненные на 94% хранилища.

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