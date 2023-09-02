У Німеччині попередили про ризики для газопостачання попри заповнені на 94% сховища

Президент німецького Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер бачить ризики для газопостачання наступної зими і закликає громадян ощадливо використовувати газ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Сховища заповнені на 94 відсотки, і у нас є альтернативні джерела постачання", – сказав він.

"Тому ми можемо з оптимізмом дивитися на наступну зиму. Але поки що зарано вимикати сигнал тривоги, ризики все ще існують" – зазначив Мюллер.

Він нагадав, що Росія продовжує постачати газ до європейських країн.

"Якщо ці поставки припиняться, Південно-Східну Європу доведеться постачати з інших джерел. Німеччина відігравала б тут важливу роль" – сказав посадовець.

Керівник Федерального мережевого агентства також звернувся із закликом: "Для домовласників і орендарів важливо підготуватися до зими якомога краще".

Як повідомляли 18 серпня, заповненість газових сховищ країн Євросоюзу досягла 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

Оприлюднене цього тижня дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.