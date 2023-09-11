Большинство европейцев продолжают выступать за поддержку Украины, в том числе оружием
Большинство европейцев выступают за продолжение поддержки Украины, хотя для различных видов поддержки показатели существенно различаются.
Как сообщили в Еврокомиссии, об этом свидетельствуют последние результаты соцопроса "Евробарометр", который проводился в последнюю неделю августа во всех странах-членах.
Самые высокие показатели продолжения гуманитарной поддержки для пострадавших от войны украинцев со стороны ЕС: ее одобряют 86% опрошенных.
77% согласны принимать в ЕС украинцев, которые едут за границу из-за войны.
Экономические санкции против России за развязанную войну поддерживают 71%.
Примерно две трети опрошенных считают, что ЕС должен поддерживать Украину на пути европейской интеграции и интеграции в единый рынок – 67% и 65% соответственно.
65% одобряют финансовую и экономическую поддержку Украины.
57% считают, что ЕС должен и дальше поддерживать закупку оружия и боеприпасов для Украины и помогать с подготовкой военных.
Также опрос показал, что 80% считают необходимым уменьшать торговую зависимость от России и Китая.
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