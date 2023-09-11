Бербок закликала Путіна звільнити українських дітей: це перший крок до миру
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила викрадення Росією українських дітей під час свого візиту до Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
За її словами, вона все ще під враженням від розмов з дітьми в центрі допомоги дітям, яких повернули з РФ. Дипломатка зізналася, що в неї просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто відвезли в чужу країну, промивали мізків, щоб бути налаштованими проти своєї батьківщини.
Глава МЗС Німеччини додала, що доля цих дітей ще раз показує, що в президента РФ Владіміра Путіна немає морального компасу, і він щодня порушує правила міжнародної спільноти та людського співіснування.
"Тому я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем: "Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їх повернення – це перший крок до миру". Це треба зробити негайно", – наголосила Бербок.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наполягають на тому, що Росія має припинити депортацію українців з окупованих нею територій та повернути їх Україні, зокрема – дітей.
Нагадаємо, в березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі дані про воєнні злочини РФ.