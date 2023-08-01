США закликали Росію повернути Україні викрадених дітей

Сполучені Штати наполягають на тому, що Росія має припинити депортацію українців з окупованих нею територій та повернути їх Україні, зокрема – дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Держдепу Меттью Міллер.

За словами Міллера, одним з найгірших елементів цієї війни "є депортація українських цивільних осіб до Росії, в тому числі цивільних осіб, які були насильно розлучені зі своїми сім'ями".

Представник Держдепу зазначив: у зв'язку з цим фактором держсекретар США визначив, що російські Збройні сили та посадові особи скоїли злочини проти людяності.

"Ми закликаємо, як і раніше, Росію припинити ці неправомірні дії і повернути українських дітей. І я б сказав, що ми підтримуємо притягнення до відповідальності за ці злочини (причетних до цього людей. – Ред.)", – резюмував Міллер.

За інформацією New York Times, спецслужби США зібрали деталі про рішення РФ навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій. За даними видання, цю інформацію планують передати суду в Гаазі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі дані про воєнні злочини РФ.

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але дотепер утримувалися від надання їх Гаазі.

Минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це Пентагон не передав свої дані МКС.

У Міноборони США побоювалися створення прецеденту, що може прокласти шлях для судового переслідування американських військових.