Визит Кима в Россию: США пригрозили КНДР санкциями в случае передачи оружия

На фоне визита лидера КНДР Ким чен Ына в Россию Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить существующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в понедельник, его цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Миллер заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за ходом встречи между Кимом и президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив обеим странам, что "любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", и что США "без колебаний введут новые санкции".

На прошлой неделе американские чиновники обнародовали данные разведки о том, что Северная Корея и Россия готовят встречу между своими лидерами.

По словам американских чиновников, Путин может сосредоточиться на обеспечении больших поставок северокорейской артиллерии и других боеприпасов, поскольку он стремится остановить украинское контрнаступление.

"Ожидается, что во время визита Ким Чен Ына в Россию продолжатся переговоры по вооружениям между Россией и КНДР... Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые Пхеньян взял на себя, не предоставлять и не продавать оружие России", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон.

По мнению аналитиков, в обмен на оружие Ким может получить крайне необходимую энергетическую и продовольственную помощь, а также передовые оружейные технологии, в том числе связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами и военными разведывательными спутниками.

Существуют опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, предназначенных для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и прибыл в Россию.

Встреча Кима и Путина запланирована в российском городе Владивосток. Президент РФ сейчас находится там с визитом.