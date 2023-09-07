Віцепрезидентка США: Надання КНДР зброї Росії було б величезною помилкою

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що очікувана зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним для надання військової підтримки Москві у її агресії проти України стане "великою помилкою".

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда"

За словами віцепрезидентки США, те, що РФ звернулася до ізольованої КНДР по допомогу свідчить про відчай, у якому вона опинилась.

Вона також переконана, що для і Росії, і для Північної Кореї це призведе до подальшої ізоляції.

"Цілком очевидно, що Росія у глибокому відчаї. Вони вже зазнали стратегічної поразки. Просто подумайте про це. На початку всього цього, півтора року тому, експерти говорили, що це закінчиться за кілька днів", – сказала Гарріс, маючи на увазі війну Росії проти України.

"Однак українці досі воюють", додала вона.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з президентом Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні.

Минулого тижня у Міністерстві оборони США закликали Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати їй зброю для війни проти України.

Перед цим американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.