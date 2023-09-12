Польша официально обратится к ЕК: будет просить продления запрета агроимпорта из Украины
Правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat, сообщает "Европейская правда".
"Мы близки к тому, чтобы продлить его (запрет на импорт зерна. – Ред.), но даже если этого не произойдет, у нас есть готовый регламент, который мы введем на национальном уровне", – заявил Мюллер.
По его словам, во вторник правительство примет резолюцию с призывом к ЕК продлить запрет и объявит, что если этого не произойдет, то Польша примет такое решение самостоятельно на основе предостережения о безопасности.
15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.
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