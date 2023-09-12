Польша официально обратится к ЕК: будет просить продления запрета агроимпорта из Украины

Правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat, сообщает "Европейская правда".

"Мы близки к тому, чтобы продлить его (запрет на импорт зерна. – Ред.), но даже если этого не произойдет, у нас есть готовый регламент, который мы введем на национальном уровне", – заявил Мюллер.

По его словам, во вторник правительство примет резолюцию с призывом к ЕК продлить запрет и объявит, что если этого не произойдет, то Польша примет такое решение самостоятельно на основе предостережения о безопасности.

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По информации СМИ, большинство стран ЕС против продления запрета агроимпорта из Украины.

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