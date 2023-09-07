Більшість країн ЄС проти продовження заборони агроімпорту з України – ЗМІ

Більшість країн ЄС виступають проти продовження заборони на імпорт українських сільськогосподарських товарів після середини вересня попри заклики п'яти східних країн-членів залишити обмеження в силі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

На зустрічі з Єврокомісією в середу посли ЄС з решти 22 країн-членів або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними, сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Франція та Німеччина були серед країн, які найбільш критично ставилися до продовження обмежень, зазначив дипломат.

Два дипломати заявили, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються п'ять східних країн, вони попросили Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.

Один дипломат ЄС з країни, яка скептично ставиться до продовження обмежень, стверджує, що рішення про продовження імпортних обмежень буде "суто політичним", оскільки над дискусією нависають майбутні загальні вибори в Польщі.

Високопоставлений польський посадовець визнав, що вибори відіграють певну роль.

"Причиною введення обмежувальних заходів на рівні ЄС стало те, що фермери почали блокувати дороги і термінали. І нам потрібно уникнути ситуації, щоб доведені до відчаю фермери або радикальні лідери фермерських спілок скористалися цією ситуацією", – сказав він.

Інший польський урядовець, який брав участь в обговоренні в середу, стверджував, що немає "жодних суттєвих підстав" для припинення дії цих заходів. "Коли йдеться про фактологічні чинники, зараз існує більше підстав для збереження винятків, ніж у квітні", коли заходи були вперше запроваджені, сказав посадовець.

Єврокомісія самостійно вирішуватиме, чи продовжувати обмеження, але з огляду на наявні дані, виконавчій владі ЄС буде важко виправдати продовження, сказав дипломат з однієї зі скептично налаштованих до продовження заборони країн-членів ЄС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед учасниками саміту Тримор'я у Бухаресті і, зокрема, закликав відмовитись від подальшого блокування експорту українського зерна.

Раніше комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт української агропродукції в п’ятьох країн Євросоюзу.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня.

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