Трамп домагається відсторонення судді у справі про вибори

Колишній президент США Дональд Трамп подав у понеділок клопотання про відсторонення окружного судді Тані Чуткан від головування в одній з кримінальних справ за звинуваченням у спробі скасувати його програш на президентських виборах 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого місяця Трамп, який лідирує в боротьбі за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії у 2024 році, заявив, що планує домагатися відводу Чуткан, а також зміни місця розгляду справи.

У судовому поданні Трамп стверджує, що попередні заяви Чуткан, які стосуються його ролі у впливі на напад його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року, ставлять під сумнів її неупередженість у цій справі.

У судовому поданні цитується зауваження Чуткан, зроблене нею на слуханні щодо винесення вироку обвинуваченому в бунті в Капітолії у 2022 році, в якому вона припустила, що бунтівником керувала "сліпа відданість одній людині, яка, до речі, залишається на волі донині".

Адвокати Трампа стверджують, що цей коментар вказує на переконання судді в тому, що Трамп "повинен бути притягнутий до відповідальності і ув'язнений".

Спеціальний прокурор США Джек Сміт звинуватив Трампа в чотирьох кримінальних злочинах за нібито змову з метою підриву результатів виборів 2020 року. Це одна з чотирьох кримінальних справ, з якими він стикається. Він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

"Хоча суддя Чуткан, можливо, справді має намір забезпечити президенту Трампу справедливий судовий розгляд – і може вважати, що вона може це зробити, – її публічні заяви неминуче заплямовують цей процес, незалежно від його результату", – написали адвокати Трампа.

Трамп часто критикував Чуткан у своїх соціальних мережах з того часу, як її призначили головувати у справі про вибори у федеральному суді Вашингтона.

Чуткан призначила дату судового засідання у справі на березень 2024 року, незважаючи на заперечення Трампа і його адвокатів, які намагалися перенести розгляд на 2026 рік. Суддя також раніше попередила Трампа про спроби вплинути на потенційних свідків у справі.

Обвинувальний акт у Вашингтоні не містить конкретних звинувачень проти Трампа за напад 6 січня, але стверджує, що він скористався заворушеннями, щоб затримати визнання Конгресом його поразки від демократа Джо Байдена.

Нагадаємо, близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.