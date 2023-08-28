Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США

Судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у федеральному окрузі Колумбія у справі про штурм Капітолія у січні 2021-го почнеться 4 березня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, у понеділок оголосила окружна суддя Таня Чуткан.

Суддя відхилила клопотання адвокатів Трампа про перенесення судового процесу на квітень 2026 року, та водночас відмовилась призначати початок суду на січень, як цього клопотали федеральні прокурори.

Зазначимо, що суд почнеться за день до так званого "супервівторка" – одного з найважливіших днів в американській передвиборній кампанії, коли первинні вибори (праймеріз і кокуси) проводить найбільша кількість штатів.

Їхній результат може визначити, який саме кандидат отримує партійну номінацію для участі в президентських виборах.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія: змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Відповідно до запобіжного заходу, експрезиденту заборонили розголошувати факти у справі. Також він має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику.

Раніше стало відомо, судовий процес за ще одним федеральним звинуваченням проти Дональда Трампа – у неналежному поводженні із секретними документами – почнеться 20 травня 2024 року.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.