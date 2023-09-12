Трамп добивается отстранения судьи по делу о выборах

Бывший президент США Дональд Трамп подал в понедельник ходатайство об отстранении окружного судьи Тани Чуткан от председательства в одном из уголовных дел по обвинению в попытке отменить его проигрыш на президентских выборах 2020 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп, который лидирует в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что планирует добиваться отвода Чуткан, а также изменения места рассмотрения дела.

В судебном представлении Трамп утверждает, что предыдущие заявления Чуткан, касающиеся его роли во влиянии на нападение его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года, ставят под сомнение ее беспристрастность в этом деле.

В судебном представлении цитируется замечание Чуткан, сделанное ею на слушании по вынесению приговора обвиняемому в бунте в Капитолии в 2022 году, в котором она предположила, что мятежником руководила "слепая преданность одному человеку, который, кстати, остается на свободе по сей день".

Адвокаты Трампа утверждают, что этот комментарий указывает на убеждение судьи в том, что Трамп "должен быть привлечен к ответственности и заключен в тюрьму".

Специальный прокурор США Джек Смит обвинил Трампа в четырех уголовных преступлениях за якобы сговор с целью подрыва результатов выборов 2020 года. Это одно из четырех уголовных дел, с которыми он сталкивается. Он не признал себя виновным по всем обвинениям.

"Хотя судья Чуткан, возможно, действительно намерена обеспечить президенту Трампу справедливое судебное разбирательство – и может считать, что она может это сделать, – ее публичные заявления неизбежно запятнают этот процесс, независимо от его результата", – написали адвокаты Трампа.

Трамп часто критиковал Чуткан в своих социальных сетях с тех пор, как ее назначили председательствовать по делу о выборах в федеральном суде Вашингтона.

Чуткан назначила дату судебного заседания по делу на март 2024 года, несмотря на возражения Трампа и его адвокатов, которые пытались перенести рассмотрение на 2026 год. Судья также ранее предупредила Трампа о попытках повлиять на потенциальных свидетелей по делу.

Обвинительный акт в Вашингтоне не содержит конкретных обвинений против Трампа за нападение 6 января, но утверждает, что он воспользовался беспорядками, чтобы задержать признание Конгрессом его поражения от демократа Джо Байдена.

Напомним, около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.