Зеленський ветував закон про е-декларування з обмеженням на відкриття реєстру

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він написав, що вранці до нього надійшов із Верховної Ради закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

"Вето. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", – написав Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня група депутатів Європарламенту закликала Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій.

Зеленський заявив, що визначиться із рішенням щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.