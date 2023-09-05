Рада відновила е-декларування для посадовців, необхідне для руху до ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Як пише "Європейська правда", про це у Telegram написав депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Депутати також ухвалили поправки, одна з яких уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство.

Ще одна поправка стосується того, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином.

Інша поправка передбачає, що якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти.

Головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів, додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада наприкінці липня підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський напередодні закликав Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС. Серед цих законів зокрема і відновлення е-декларування.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радив Україні влітку після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.