Президент України Володимир Зеленський визначиться із рішенням щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Про це він сказав журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето, глава держави заявив, що попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації.

"Після них я прийму рішення. Їх два", – уточнив Зеленський.

Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про намір звернутися до президента з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт про декларування державних службовців.

У НАЗК наголосили, що ухвалений парламентом законопроєкт залишає декларації закритими щонайменше на рік. Також там є норма, згідно з якою у разі сплати штрафу особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС. Серед цих законів зокрема і відновлення е-декларування.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радив Україні влітку після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.