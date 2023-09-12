Зеленский ветировал закон о е-декларировании с ограничением на открытие реестра

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о восстановлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Он написал, что утром к нему поступил из Верховной Рады закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию.

"Вето. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", – написал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций.

Зеленский заявил, что определится с решением относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Перед этим Верховная Рада приняла в целом закон, возобновляющий электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.