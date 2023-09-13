Єврокомісія планує поширити оцінку верховенства права в членах ЄС на країни в процесі вступу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про плани розширити звіти з оцінкою верховенства права в державах-членах ЄС на країни в процесі вступу, щоб підтримати їх зусилля з реформування.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона заявила у своєму зверненні "Про становище Європейського Союзу".

Фон дер Ляєн підкреслила, що верховенство права і фундаментальні права завжди будуть основою Євросоюзу – як в нинішніх, так і в майбутніх державах-членах.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія зробила звіти з верховенства права одним з ключових пріоритетів.

Щорічні звіти про верховенство права, започаткований ЄК у вересні 2020 року, покликані запобігти відступу демократії та верховенства права в ЄС шляхом надання детальної та об'єктивної інформації про ситуацію з верховенством права в кожній державі-члені.

За словами фон дер Ляєн, такі звіти дозволили тіснішу співпрацю з державами-членами, щоб визначити прогрес і проблеми, що викликають занепокоєння, а також надати рекомендації на наступний рік.

"Я вірю, що можна зробити те ж саме для майбутніх держав-членів. Ось чому я дуже рада оголосити, що ми відкриємо звіти з верховенства права для тих країн, що вступають до ЄС, які прагнуть ще швидшого прогресу", – заявила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що це поставить країни-кандидати у рівні умови з державами-членами і підтримає їх у їхніх зусиллях з реформування.

"І це допоможе гарантувати, що наше майбутнє – це Союз свободи, прав і цінностей для всіх", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона також заявила, що Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів, у тому числі України.

Фона дер Ляєн також переконана, що наступне розширення ЄС стане каталізатором успіху.