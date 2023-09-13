Еврокомиссия планирует распространить оценку верховенства права в членах ЕС на страны в процессе вступления

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах расширить отчеты с оценкой верховенства права в государствах-членах ЕС на страны в процессе вступления, чтобы поддержать их усилия по реформированию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она заявила в своем обращении "О положении Европейского Союза".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что верховенство права и фундаментальные права всегда будут основой Евросоюза – как в нынешних, так и в будущих государствах-членах.

Именно поэтому, по ее словам, Еврокомиссия сделала отчеты по верховенству права одним из ключевых приоритетов.

Ежегодные отчеты о верховенстве права, начатые ЕК в сентябре 2020 года, призваны предотвратить отступление демократии и верховенства права в ЕС путем предоставления детальной и объективной информации о ситуации с верховенством права в каждом государстве-члене.

По словам фон дер Ляйен, такие отчеты позволили более тесное сотрудничество с государствами-членами, чтобы определить прогресс и проблемы, вызывающие беспокойство, а также предоставить рекомендации на следующий год.

"Я верю, что можно сделать то же самое для будущих государств-членов. Вот почему я очень рада объявить, что мы откроем отчеты по верховенству права для тех стран, вступающих в ЕС, которые стремятся к еще более быстрому прогрессу", – заявила она.

Фон дер Ляйен считает, что это поставит страны-кандидаты в равные условия с государствами-членами и поддержит их в усилиях по реформированию.

"И это поможет гарантировать, что наше будущее – это Союз свободы, прав и ценностей для всех", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она также заявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов, в том числе Украины.

Фона дер Ляйен также убеждена, что следующее расширение ЕС станет катализатором успеха.